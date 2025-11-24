ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Health risks of late eating: ಅನೇಕರು ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ, ಓದು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಟಿವಿ ನೋಡುವುದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕರ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ತಡವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕರ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ ಅಥವಾ ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಆಹಾರವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾನಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗದ ಕಾರಣ ಗ್ಯಾಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಎದೆ ಉರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸುಖನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಲವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತಡವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎದ್ದರೂ ದಿನವಿಡೀ ಆಯಾಸ, ನಿರಾಸಕ್ತಿ, ಗಮನದ ಕೊರತೆ ಅನೇಕರನ್ನ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಖಿನ್ನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಬರಬಹುದು.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ, ಕೋಪದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು?: ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ರಾತ್ರಿ ಊಟವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ 9 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮುಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮಲಗುವ ಎರಡು-ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ರಾತ್ರಿ ಹಗುರವಾದ ಊಟ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಸೂಪ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಊಟದ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ನಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)