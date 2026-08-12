/ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಂಬೆ-ಚಿಯಾ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ತಪ್ಪದೇ ಓದಿ...

Drinking Lemon and Chia Seed Water: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯತ್ತ ಜನರ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹಲವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಗೂ ನೆನೆಸಿದ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ದೇಹವನ್ನ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ C ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾನೀಯವನ್ನೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು.
ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಹೈಡ್ರೇಷನ್
ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹವನ್ನ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಗೂ ನೆನೆಸಿದ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದರೆ ರುಚಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದಾಗ ಜೆಲ್ನಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾನೀಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಬಹುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರ ಈ ಪಾನೀಯ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳ ನೆರವು
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದಾಗ ಅವು ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಜೆಲ್ನಂತಹ ರಚನೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ನಿಂಬೆ-ಚಿಯಾ ನೀರನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಫೈಬರ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯೇ?
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಇವೆ. ಇವು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪು, ಕಡಿಮೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್, ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿ-ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಗತ್ಯ. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಫೈಬರ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ವೇಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಊಟದ ನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ನಿಂಬೆ-ಚಿಯಾ ನೀರನ್ನ ಔಷಧಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ, ಸೂಕ್ತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಔಷಧಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ C
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ವಿಟಮಿನ್ Cಯ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ C ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಕೂಡ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಪಾನೀಯವಾಗಿ ಇದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ನಿಂಬೆ-ಚಿಯಾ ನೀರು ಸಹಕಾರಿಯೇ?
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ-ಚಿಯಾ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಂಬೆ-ಚಿಯಾ ನೀರು ಸ್ವತಃ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಕರಗಿಸುವ ಪಾನೀಯವಲ್ಲ. ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸೇವನೆ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ?
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ C ಮತ್ತು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಈ ಪಾನೀಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮುಖದ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಅಥವಾ ಕಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ UV ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ.
ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು?
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಅವು ಉಬ್ಬಿದ ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಒಣಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನೀರನ್ನ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಚಿಯಾ ಬೀಜ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಸೂಕ್ತವೇ?
ಬಹುತೇಕ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಂಬೆ-ಚಿಯಾ ನೀರನ್ನ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆಹಾರ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಅರ್ಹ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರು ಹೈಡ್ರೇಷನ್, ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಸರಳ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ‘ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)