ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೇ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನೂ ನೋಡಬಾರದು.. ಅಪ್ಪತಪ್ಪಿ ತಿಂದರಂತೂ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯ್ತು!

Lemon side effects: ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ತಜ್ಞೆ ಶ್ರುತಿ ಭಾಟಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಹಲ್ಲಿನ ದಂತಕವಚವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿ.
ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಹಲ್ಲಿನ ದಂತಕವಚವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಎದೆಯುರಿ ಅಥವಾ ವಾಯು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಂಬೆ ನೀರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಸಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮೂತ್ರವರ್ಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಂಬೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಸೇವನೆಯು ಚರ್ಮದ ದದ್ದುಗಳು, ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ತಲೆನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಂಬೆ ನೀರನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
