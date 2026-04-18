ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ!.. ಈ ಭಯಾನಕ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 18, 2026, 12:59 PM IST
  • ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಂಬೆ ರಸವೂ ವಿಷ
  • ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ, ವಾಕರಿಕೆ, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ

lemon water side effects: ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲು ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು, ನಾವು ತಕ್ಷಣ ತಣ್ಣನೆಯ ನಿಂಬೆ ಪಾನಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಪಾನೀಯವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವು ಮಿತವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅತಿಯಾದರೆ ಕೆಟ್ಟದು ಎಂಬಂತೆ, ಅದೇ ತತ್ವವು ನಿಂಬೆ ಪಾನಕಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ನಿಂಬೆ ಪಾನಕವನ್ನು ಕುಡಿಯುವವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾದ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ನಿಂಬೆ ರಸ ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವವರು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಕುಡಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ, ವಾಕರಿಕೆ, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಕರುಳಿನ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಮೂಳೆ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯ: ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆಯ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂಳೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೀಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಸಂಧಿವಾತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ, ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನೋವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ನಿಂಬೆ ರಸ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುಣವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಿಂಬೆ ರಸ ಕುಡಿಯುವ ಜನರು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ದದ್ದುಗಳು, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ತುರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯು ಹಲ್ಲಿನ ಹೊರ ಪದರವಾದ ದಂತಕವಚವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿದ ನಂತರ, ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಕುಳಿಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದಂತವೈದ್ಯರು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಾರ್ಗವೇನು?: ನಿಂಬೆ ರಸದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸಾಕು. ನಿಂಬೆ ರಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಆಮ್ಲೀಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಉಪಾಹಾರದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

