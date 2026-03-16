English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿಯಾದರೂ ಈ 3 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಿವರ್‌ಗೆ ಕಂಟಕ ಫಿಕ್ಸ್

Liver health: ಯಕೃತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿಷವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು, ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೇ  ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದಿರುವುದು ಲಿವರ್‌ಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 16, 2026, 01:56 PM IST
  • ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಲು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಾರಣ
  • ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ.. ಈ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್‌ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

Trending Photos

Liver health: ಯಕೃತ್ತು( ಲಿವರ್) ಮಾನವ ದೇಹದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ರಚನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿವರ್‌ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದಲ್ಲದೆ, ಲಿವರ್‌ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ, ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವಿಷವನ್ನು ಯಕೃತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಲಿವರ್‌ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ, ಅದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ 3 ತಪ್ಪುಗಳು ಲಿವರ್‌ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. 

ಲಿವರ್‌ ಮಾನವ ದೇಹದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ದೇಹದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ, ನಿರ್ವಿಷೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಿತ್ತರಸವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಶೇಖರಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಕೃತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ, ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವಿಷವನ್ನು ಯಕೃತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯಕೃತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ, ಅದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ 3 ತಪ್ಪುಗಳು ಲಿವರ್‌ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಲು ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸಹ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾದ ಆದರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಕೆಲವರು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್, ಜಾಮ್, ಕೇಕ್, ಮಫಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಇತರ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಲಿವರ್‌ನ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇವು ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅಂಶವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಿವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಕೊಬ್ಬಿನ ಲಿವರ್‌ , ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಲಿವರ್‌ ಸಿರೋಸಿಸ್‌ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದಿರುವುದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಆಗಿದೆ.  ದೇಹವು ಈ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಲಿವರ್‌ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆಯುವುದು, ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Liver HealthLiver FunctionsLiver damage causesMorning habits damaging liverSkipping breakfast

Trending News