ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದುಬಾರಿ ಶಿಲಾಜಿತ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ 'ಲುಕುಮಾ' ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
Lucuma Fruit: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಮಿನಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರಗಳ ಕಡೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ “ಲುಕುಮಾ” (Lucuma) ಎಂಬ ವಿದೇಶಿ ಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನ “ಸೂಪರ್ಫುಡ್” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪುರುಷರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶಿಲಾಜಿತ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪೆರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಲುಕುಮಾ ಹಣ್ಣು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ B3, ಐರನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಮಿನಾ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿವರ್ಧಕ ಆಹಾರವಾಗಿ ಲುಕುಮಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಮ್ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಯರು ಇದನ್ನ ಸ್ಮೂದಿ, ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಡೆಸರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ದೇಹದ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಂ ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಲುಕುಮಾ ಹಣ್ಣಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿ ರುಚಿ ಹೊಂದಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನ ಔಷಧಿಯಂತೆ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲಾಜಿತ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಪೂರಕ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆ ಲುಕುಮಾ ಹಣ್ಣಿನಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)