ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

Lung Cancer: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಾಧಿತರ ಜಾಗತಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಮರಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 2.2 ದಶಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 1.8 ದಶಲಕ್ಷ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣನೀಯ ಹೊರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 11, 2025, 12:28 PM IST
  • ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರ್ಣಯವು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿವೆ
  • ನಿಯಮಿತ ಜಾಗ್ರತೆ, ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು, ರಕ್ತ ಕೆಮ್ಮುವಿಕೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಆರಂಭಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದಾದವರ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಎದೆಗೂಡಿನ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿ, ಎಂಡೋಬ್ರಾಂಚಿಯಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್-ಗೈಡೆಡ್ ಬಯಾಪ್ಸಿಗಳು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಯಾಪ್ಸಿಗಳು, ಆಣ್ವಿಕ ಗುರುತುಗಳಂತಹ ಹೊಸ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ವಿಧಾನಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯು ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

Lung Cancer: ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಧೂಮಪಾನವೇ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಧೂಮಪಾನ ಎರಡೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) 2023 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 2.3 ಶತಕೋಟಿ ಜನರು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ, ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಚಾಲಿತ ತೆರೆದ ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಅಸಮರ್ಥ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಬಗ್ಗೆ  ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾ. ಸುಹಾಸ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಡಾ. ಸುಹಾಸ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಅವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ರೋಗವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ರೇಡಿಯೊಥೆರಪಿ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ಆಣ್ವಿಕವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಸರಾಸರಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ 19% ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
* ಸುಧಾರಿತ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ: 
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 75% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಟೇಜ್ IV ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಸರಾಸರಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 10% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.

* ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು: 
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಚನೆಗಳ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಡಕುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ‌. ಜೊತೆಗೆ, ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಗಡ್ಡೆಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

* ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಯಶಸ್ಸು: 
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ 20% - 30% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ ಸಹ, ಥೊರಾಸಿಕ್ ಆಂಕೊಲಾಜಿ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 2016 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವ ಸುಮಾರು 85% ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

