Lung Cancer: ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಧೂಮಪಾನವೇ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಧೂಮಪಾನ ಎರಡೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) 2023 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 2.3 ಶತಕೋಟಿ ಜನರು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ, ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಚಾಲಿತ ತೆರೆದ ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಅಸಮರ್ಥ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾ. ಸುಹಾಸ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಡಾ. ಸುಹಾಸ್ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಅವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ರೋಗವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ರೇಡಿಯೊಥೆರಪಿ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ಆಣ್ವಿಕವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಸರಾಸರಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ 19% ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
* ಸುಧಾರಿತ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ:
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 75% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಟೇಜ್ IV ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸರಾಸರಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 10% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.
* ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು:
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಚನೆಗಳ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಡಕುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಗಡ್ಡೆಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
* ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಯಶಸ್ಸು:
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ 20% - 30% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ ಸಹ, ಥೊರಾಸಿಕ್ ಆಂಕೊಲಾಜಿ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ 2016 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವ ಸುಮಾರು 85% ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.