ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳು ಸುಂದರವಾದ ನಗುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹಲ್ಲು ಕೊಳೆತ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು, ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ದುಬಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ
ಈಗ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಲ್ಲಿನ ಆರೈಕೆಗೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಕೆಲವು ಸರಳ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
ಬೇವಿನ ಪುಡಿ - 35 ಗ್ರಾಂ ಲೈಕೋರೈಸ್ ಪುಡಿ - 20 ಗ್ರಾಂ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ - 5 ಗ್ರಾಂ ತ್ರಿಫಲ ಪುಡಿ - 10 ಗ್ರಾಂ ಲವಂಗ ಪುಡಿ - 5 ಗ್ರಾಂ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿ - 3 ರಿಂದ 5 ಗ್ರಾಂ ಸಾರಭೂತ ತೈಲ - 1 ಚಮಚ
ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲು, ಬೇವಿನ ಪುಡಿ, ಲೈಕೋರೈಸ್ ಪುಡಿ, ತ್ರಿಫಲ ಪುಡಿ, ಲವಂಗ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಒಣಗಿದ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ, ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ತರಹದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಕೆಲವು ಹನಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ.
ಈ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಈ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬೇವು, ತ್ರಿಫಲ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಪ್ಲೇಕ್ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.
ಲೈಕೋರೈಸ್ ಮತ್ತು ಲವಂಗಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಇದು ಒಸಡುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಊತ ಅಥವಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಲವಂಗಗಳ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ನಂಜುನಿರೋಧಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣಗಳು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಲ್ಲುಗಳ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಗುವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.