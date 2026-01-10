English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಿಸಿ ನೀರು ದಿನ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಿಸಿ ನೀರು ದಿನ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಮನುಷ್ಯನ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವಗಲೇ ಆಗಲಿ ಸುಧಾರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 10, 2026, 06:02 PM IST
  • ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹೊರ ಹಾಕಲು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಸಹಾಯಕ
  • ಪದೇ ಪದೇ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ

ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ಶೀತ ಹವಾಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.  ಚಳಿಯಿಂದ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ?. 

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಔಷಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆಂತರಿಕ ಉಷ್ಣತೆಯು ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರು ಶೀತವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.      

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾಗೂ ಲಿವರ್‌ ಇದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್‌, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಗಂಟಲಿನ ಸೋಂಕು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎನಿಸಿದರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್‌ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

