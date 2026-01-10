ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ಶೀತ ಹವಾಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಚಳಿಯಿಂದ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ?.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಔಷಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆಂತರಿಕ ಉಷ್ಣತೆಯು ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರು ಶೀತವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾಗೂ ಲಿವರ್ ಇದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಗಂಟಲಿನ ಸೋಂಕು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎನಿಸಿದರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
