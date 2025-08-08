ಕಾಂಡೋಮ್‌ ಬೇಡ, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗುವ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ : ಪುರುಷರಿಗೂ ಬಂತು ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆ.. ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತೆ..?

Men Birth Control Pill name : ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ವಿವಾಹಿತರು, ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವ ದಂಪತಿಗಳು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಂಡೋಮ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವತಃ ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. YCT-529 ಎಂಬ ಪುರುಷ ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಯಾದ YCT-529, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾತ್ರೆ 99% ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಿತು. ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪುರುಷರ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾತ್ರೆ: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಪುರುಷರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಯಾಗಬಹುದು. ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ, YCT-529 ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಿನ್ನೇಸೋಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಮೂಲದ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ ಯುವರ್ಚಾಯ್ಸ್ ಥೆರಪ್ಯೂಟಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
YCT-529 ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್-ಮುಕ್ತ ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಯು ವೀರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ A ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೀರ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಮಾತ್ರೆ ಪುರುಷರ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಪುರುಷರ ಲೈಂಗಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಂಶೋಧಕರು 16 ಪುರುಷರಲ್ಲಿ YCT-529 ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ 16 ಪುರುಷರು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 16 ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಊತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.