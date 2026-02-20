ಶುಗರ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿದೆ! ಈ ಪುಡಿಯೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಔಷಧವೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
home remedy: ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಶುಗರ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್‌ ಹೋಮ್‌ಮೇಡ್‌ ರೆಮಿಡಿ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 20, 2026, 03:02 PM IST
  • ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ
  • ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

home remedy: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಮೆಂತ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೆಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಮನ್ನನ್ ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವಿದ್ದು, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಊಟದ ನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ತಕ್ಷಣ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, 4-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಐಸೋಲ್ಯೂಸಿನ್ ಎಂಬ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶೇಕರಣೆಯಾದ ಕೊಬ್ಬು!

ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವೂ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಗಿಯಬಹುದು. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ಮೆಂತ್ಯವು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಇದು ಔಷಧಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ನಿಯಮಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮವೇ ಶುಗರ್ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲ ಆಧಾರಗಳಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೂಸ್‌ ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ.. ಗ್ಲೂಕೋಸ್‌ ಅಧಿಕ ಇರೋ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೃತನೇ ಸರಿ!
 

Diabetes home remedyfenugreek for sugar controlmethi powder benefitsBlood Sugar Managementnatural diabetes tips

