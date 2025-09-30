microwave food cancer: ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬಳಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ಬಿಸಿಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕೇಕ್ಗಳು, ಕುಕೀಗಳು, ಪಲ್ಯಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು—ಅನೇಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲೇ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಯ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. “ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ವಿಕಿರಣವು ಆಹಾರದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ಮಾತು ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, “ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ” ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಗೊಂದಲಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ.
ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಪುರಾಣ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಅಯಾನೀಕರಿಸದ (Non-ionizing) ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್-ಕಿರಣಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಕಿರಣಗಳಂತೆ ಡಿಎನ್ಎಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಿಂದ ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಭಯವೂ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದದ್ದು. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಬೇರೆ cooking ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ.
ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿನ ನಿಜವಾದ ಅಪಾಯ ಆಹಾರದೊಳಗೆ ಅಲ್ಲ, ಪಾತ್ರೆಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ BPA, ಥಾಲೇಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ “ಮೈಕ್ರೋವೇವ್-ಸೇಫ್” ಎಂದು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸಹ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಜ್ಞರು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಆಹಾರವನ್ನು ಮರುಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಹೊಸ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ಸ್ಟವ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.