English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಲೇ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವುದು ! ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಲೇ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವುದು ! ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ

ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳೇ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 20, 2025, 04:08 PM IST
  • ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
  • ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳು
  • ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Trending Photos

ಧ್ರುವಂತ್ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು, ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ! ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಂಧನವೂ ಆಗಿತ್ತು
camera icon5
bigg boss Dhruvanth
ಧ್ರುವಂತ್ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು, ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ! ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಂಧನವೂ ಆಗಿತ್ತು
ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ EPFO ನೀಡುತ್ತದೆ 7 ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ : ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆನ್ಶನ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon7
EPFO
ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ EPFO ನೀಡುತ್ತದೆ 7 ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ : ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆನ್ಶನ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಬಳಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಂಬ್‌ನಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳೋದು ಫಿಕ್ಸ್! ಎಚ್ಚರ..
camera icon5
Fridge Precautions
ಬಳಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಂಬ್‌ನಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳೋದು ಫಿಕ್ಸ್! ಎಚ್ಚರ..
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಪತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ
camera icon9
Bigg Boss Kannada 12
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಪತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಲೇ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವುದು ! ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ

ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳೇ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳು : 
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು : 
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಉಪಾಹಾರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅನಿಯಂತ್ರಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬಿಳಿಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಪೇಸ್ಟ್‌ ! ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ

ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ : 
ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ, ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇವಿಸುವವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ-ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು : 
ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ! ಒಂದು ಹನಿ ಕೂಡ ಡೇಂಜರಸ್..‌

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯ ಸೇವನೆ : 
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿದ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಹವ್ಯಾಸ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸದಿರುವುದು : 
ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉಪಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. 

(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

blood sugarDiabetesBlood Sugar LevelDiabetes Control TipsBlood Sugar Control Tips

Trending News