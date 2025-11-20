ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಲೇ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವುದು ! ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ

ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳೇ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳು :
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು :
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಉಪಾಹಾರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅನಿಯಂತ್ರಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ :
ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ, ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇವಿಸುವವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ-ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು :
ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯ ಸೇವನೆ :
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿದ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಹವ್ಯಾಸ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸದಿರುವುದು :
ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉಪಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿ.
(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)