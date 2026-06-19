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ದುಬಾರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ: ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈ 3 ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿದ್ರೆ ಕೂದಲು ಉದುರೋದು ನಿಂತು, ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ!

Coconut oil for hair growth: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಲೆ ಬೋಳಾಗಿ, ಮುಖ ಲಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ 3 ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ನಿಂತು, ದುಪ್ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ...

Written ByKrishna N K
Published: Jun 19, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:46 PM IST
ದುಬಾರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ: ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈ 3 ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿದ್ರೆ ಕೂದಲು ಉದುರೋದು ನಿಂತು, ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈ 3 ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿದ್ರೆ ಕೂದಲು ಉದುರೋದು ನಿಂತು, ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ!
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