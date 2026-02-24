English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ನಾವು ತಿನ್ನೋ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿಗಳು ವಿ*ಷಪೂರಿತವಂತೆ.. NGT ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ವರದಿ

ನಾವು ತಿನ್ನೋ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿಗಳು ವಿ*ಷಪೂರಿತವಂತೆ.. NGT ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ವರದಿ

Dangerous Vegetables: ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವೆಡೆ ಸಿಗ್ತಿರೋ ತರಕಾರಿ ತಿಂದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.., ಎಂಬ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 24, 2026, 08:04 PM IST
  • ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿ*ಷಕಾರಕ ಅಂಶ ಪತ್ತೆ
  • NGT ರಚಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ಸ್ಪೋಟಕ ವರದಿ..!
  • ಯಾವ್ಯಾವ ತರಕಾರಿಗಳು ಡೇಂಜರ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

Trending Photos

ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ʼಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ʼ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಲುಕ್‌ಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌
camera icon5
Toxic
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ʼಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ʼ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಲುಕ್‌ಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕಂತ ಬಂದ.. ಆದ್ರೆ ವಿಧಿ ಬರೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ, ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ!
camera icon6
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕಂತ ಬಂದ.. ಆದ್ರೆ ವಿಧಿ ಬರೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ, ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ!
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
yash toxic movie
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌:ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..
camera icon7
Shukraditya Rajyog 2026
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌:ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..
ನಾವು ತಿನ್ನೋ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿಗಳು ವಿ*ಷಪೂರಿತವಂತೆ.. NGT ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ವರದಿ

NGT Report about Dangerous Vegetables: ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋ ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವತಃ ವೈದ್ಯರೇ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಅನ್ನೋ ಅಂಶ ತಡವಾಗಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (Central Pollution Control Board) ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಕ ಅಂಶಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಸದ ಅಂಶ ಪತ್ತೆ:
ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಗೋ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಸದ ಅಂಶ ಇರುವುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ, ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ, FSSAI ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ಭಯಾನಕ ಅಂಶ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ನೆಲಮಂಗಲ, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ರೀತಿ ವಿಷವಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

72 ತರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 11 ಬಗೆಯ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ಪತ್ತೆ:
ಈ ಮೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ತರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಾಗೆನೇ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್, ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಿಂದ 53 ತರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 72 ತರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 11 ಬಗೆಯ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ಹಾಗೂ 230 ಕೀಟನಾಶಕ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು NGT ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಯಾವ ತರಕಾರಿಗಳು ಡೇಂಜರ್..?
ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಹೀರೇಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕೀಟನಾಶಕ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸೀಸದ ಪ್ರಮಾಣ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸೀಸದ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆನೇ ಅವರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸೀಸದ ಅಂಶ, ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಪಟ್ಟು ಸೀಸದ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ತರಕಾರಿಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ.

ಕೆಮಿಕಲ್‌ ಮಿಶ್ರಿತ ತರಕಾರಿ ಸೇವನೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು:
ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ತರಕಾರಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನರಮಂಡಲ ಹಾನಿ., ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕುಸಿತವಾಗುವುದಲ್ಲದೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಜತೆಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆಯಂತೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ವಿಷಪೂರಿತ ತರಕಾರಿಯನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಸಾವಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ತರಕಾರಿಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ತಿನ್ನೋದು ಉತ್ತಮ.
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

Dangerous vegetablesVegetablesPoisonous VegetablesFSSAIBengaluru

Trending News