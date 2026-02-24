ನಾವು ತಿನ್ನೋ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿಗಳು ವಿ*ಷಪೂರಿತವಂತೆ.. NGT ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ವರದಿ

NGT Report about Dangerous Vegetables: ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋ ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವತಃ ವೈದ್ಯರೇ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಅನ್ನೋ ಅಂಶ ತಡವಾಗಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (Central Pollution Control Board) ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಕ ಅಂಶಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಸದ ಅಂಶ ಪತ್ತೆ:
ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಗೋ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಸದ ಅಂಶ ಇರುವುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ, ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ, FSSAI ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ಭಯಾನಕ ಅಂಶ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ನೆಲಮಂಗಲ, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ರೀತಿ ವಿಷವಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
72 ತರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 11 ಬಗೆಯ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ಪತ್ತೆ:
ಈ ಮೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ತರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಾಗೆನೇ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್, ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಿಂದ 53 ತರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 72 ತರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 11 ಬಗೆಯ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ಹಾಗೂ 230 ಕೀಟನಾಶಕ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು NGT ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಯಾವ ತರಕಾರಿಗಳು ಡೇಂಜರ್..?
ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಹೀರೇಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕೀಟನಾಶಕ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸೀಸದ ಪ್ರಮಾಣ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸೀಸದ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆನೇ ಅವರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸೀಸದ ಅಂಶ, ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಪಟ್ಟು ಸೀಸದ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ತರಕಾರಿಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ.
ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ತರಕಾರಿ ಸೇವನೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು:
ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ತರಕಾರಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನರಮಂಡಲ ಹಾನಿ., ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕುಸಿತವಾಗುವುದಲ್ಲದೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಜತೆಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆಯಂತೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ವಿಷಪೂರಿತ ತರಕಾರಿಯನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಸಾವಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ತರಕಾರಿಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ತಿನ್ನೋದು ಉತ್ತಮ.