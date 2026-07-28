ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಚಮಚ ಪುಡಿಯಿಂದ 300 ರೋಗಗಳನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವ 'ಹಸಿರು ಚಿನ್ನ'!

Moringa Leaf Powder: ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ನುಗ್ಗೆ (Moringa) ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ "ಸೂಪರ್ಫುಡ್" ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿ (Moringa Leaf Powder) ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ಹಲವರು "ಗ್ರೀನ್ ಗೋಲ್ಡ್" (Green Gold) ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ "ಒಂದು ಚಮಚ ನುಗ್ಗೆ ಪುಡಿ 300 ರೋಗಗಳನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂಬಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಭಂಡಾರ
ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ A, ವಿಟಮಿನ್ C, ವಿಟಮಿನ್ E, ವಿಟಮಿನ್ K, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಮೂಲದ ಜೈವಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ
ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ C ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೋಗವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲ.
ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವು
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಂಶಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ ಇದನ್ನ ಹಾಲಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಲವಾರು ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೆಂಬಲ
ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನಾರಿನಾಂಶ (ಫೈಬರ್) ಇರುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುಣಗಳು
ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ದೇಹದ ಕೋಶಗಳನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬಹುದೇ?
ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಪೂರೈಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಬಹುದು.
ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು?
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ, ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯನ್ನ ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದನ್ನ ಬಿಸಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಮೂದಿ ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸೂಪ್ನಲ್ಲಿ, ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ಪಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಯಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು?
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವವರು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳಿತು. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನ "300 ರೋಗಗಳಿಗೆ ಔಷಧ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಆಹಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯನ್ನ ಬಳಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)