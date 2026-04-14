ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ...

How to Reduce Uric Acid: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಊತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಔಷಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ದೇಹವನ್ನ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪಾನೀಯಗಳು
ನಿಂಬೆ ನೀರು: ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನ ಒಂದು ಲೋಟ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಹಿಂಡಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ನಿಂಬೆ ರಸವು ವಿಟಮಿನ್ ʼಸಿʼ ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇವೆರಡೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೆಲರಿ ನೀರು: ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸೆಲರಿ ನೀರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಲರಿಯ ಉರಿಯೂತದ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೀಲುಗಳ ಊತ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್: ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಒಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 1-2 ಟೀ ಚಮಚ ಕಚ್ಚಾ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಜೀರಿಗೆ ನೀರು: ಜೀರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿದ್ದು, ಇವು ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ನೀರನ್ನ ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ಈ ಪಾನೀಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಪ್ರತಿದಿನ 2.5-3 ಲೀಟರ್ ಸರಳ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)