English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • 2025ರ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೂಗಲ್‌ ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡಿರುವ ರೋಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

2025ರ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೂಗಲ್‌ ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡಿರುವ ರೋಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Most Googled Health Problems : 2025ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೋಗ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಡೇಟಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 12, 2025, 03:44 PM IST
  • ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಒತ್ತಡ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ
  • ಜನರು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ 24K ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು..! 99% ಜನರಿಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯವೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ
camera icon7
Gold
ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ 24K ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು..! 99% ಜನರಿಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯವೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ
12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಗುರು ಬಲ.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳ್ಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
camera icon6
Rajyoga
12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಗುರು ಬಲ.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳ್ಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಿ-ಮೋದಿ ಅಷ್ಟೇನಾ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!!
camera icon6
Rahul Gandhi Fitness Secret
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಿ-ಮೋದಿ ಅಷ್ಟೇನಾ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!!
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬುಧ-ರಾಹು ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡವೇ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ!
camera icon5
Mercury Rahu Effect
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬುಧ-ರಾಹು ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡವೇ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ!
2025ರ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೂಗಲ್‌ ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡಿರುವ ರೋಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Most Googled Health Symptoms: ಭಾರತೀಯರು ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಮೊದಲು ಗೂಗಲ್‌ಗೂ ಹೋಗುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೋಗ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಡೇಟಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಏಕೆ ಏರುತ್ತದೆ? ವೈರಲ್ ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು? — ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜನರನ್ನು ಗೂಗಲ್‌ನತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ದಿವೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ವೈರಲ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಿಮ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ... ಮೊಸರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತದೆ!

ಜ್ವರದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ತಲೆನೋವು. ಸಣ್ಣ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೈಗ್ರೇನ್‌ವರೆಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ತಲೆನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. “ನಿರಂತರ ತಲೆನೋವು ಮೆದುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬಂದ ಹುಡುಕಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಟಾಪ್-ಹುಡುಕಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ, ವೈರಲ್ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಕೆಮ್ಮು, ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮಿನ ಅಪಾಯ — ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಿದರು.

ಗಂಟಲು ನೋವು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರ ಗೂಗಲ್ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಲಕ್ಷಣ. ವೈರಲ್ , ಅಲರ್ಜಿ, ಧೂಳು, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಆಮ್ಲೀಯತೆ — ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಮೊರೆಹೋದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟಲು ಸೋಂಕುಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ... ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಔಷಧಿ!

ಎದೆ ನೋವು ಕೂಡ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣ. ಹೃದಯಾಘಾತದ ಭಯದಿಂದ ಜನರು ಎದೆ ನೋವಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ಅಥವಾ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯವೇ? ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಹುಡುಕಾಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕೂಡ 2025ರ ಟಾಪ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಒತ್ತಡ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ, ಜನರು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

Health symptoms in IndiaGoogle health searches IndiaMost searched health symptomsFever search trends IndiaGoogle Search 2025

Trending News