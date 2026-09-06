/ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಶತ್ರು ಈ ಹಣ್ಣು... ಒಂದು ತುಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇ ಯಾವತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್!

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು, ದೇಹವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲವೊಂದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಅಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸೇವಿಸಬಹುದು? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್ ಅಥವಾ ಖರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣು.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಖರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣು ದೇಹವನ್ನು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಇಡುವ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರದ ಅಳತೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್-ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 55 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ 56-69 ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು 70 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣಿನ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 72 ಆಗಿದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಲೋಡ್ ಆಹಾರವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಖರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ದೇಹವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಪ್ ಖರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣು 3.14 ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಕೂಡ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಖರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.