ಊದಿರುವ ಒಸಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ..? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ

ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 7 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 2, 2026, 04:57 PM IST
  • ​ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಒಸಡು ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ
  • ಇಂದು ಅನೇಕರು ಒಸಡು ಸೋಂಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣ ನಿವಾರಿಸಲು ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಊದಿರುವ ಒಸಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ..? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ

Gum disease home remedies

: ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 75% ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳಪೆ ಮೌಖಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಒಸಡು ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿದಂತದ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆಯು ಸೋಂಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಊದಿಕೊಂಡ ಒಸಡುಗಳು, ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ನೋವು ಮತ್ತು ಮೃದುತ್ವವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರದಿಯಾಗುವ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು. ಹಲವಾರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಸೋಂಕನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 7 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಬಾಯಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಸ್ಥಳವಾಗುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹದಗೆಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸಮಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದಂತವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಒಸಡು ಸೋಂಕನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಈ ಕಾಯಿಲೆ, ತೊಂದರೆಗಳು ಇರುವವರು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ.. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ತಿಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ!

ಬಾಯಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ: ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಹಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಅಥವಾ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ವಸಡಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅರಿಶಿನ: ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅರಿಶಿನವು ವಸಡಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ, ಸೋಂಕುಗಳನ್ನ ದೂರವಿಡಲು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಸಡುಗಳನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್: ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ವಸಡಿನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಪರಿದಂತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಳಿಗಳು, ಹಲ್ಲು ಹುಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ: ಒಗರು ರುಚಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಅಗಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದು ಮತ್ತು ಹದಗೆಡುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಉಪ್ಪು ನೀರು: ಸರಳವಾದ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ವಸಡಿನ ಊತ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸೋಂಕನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 3–4 ಬಾರಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದು.

ಋಷಿ ಎಲೆಗಳು: ಋಷಿ ಎಲೆಗಳು ವಸಡಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿವೆ. ನೀವು ಋಷಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಮೌತ್‌ವಾಶ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆ ಮರುಕಳಿಸುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು ತಾಜಾ ಎಲೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಸಡುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಬಹುದು.

ಬೇವು: ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಬೇವನ್ನ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲು ಹುಟ್ಟುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀವು ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಬೇವನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮೌತ್‌ವಾಶ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

