English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಟ್ಟಿದ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕರಗಿಸುವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಹಾರಗಳಿವು

ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಟ್ಟಿದ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕರಗಿಸುವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಹಾರಗಳಿವು

High Uric Acid: ನೀವು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಔಷಧಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ  ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 20, 2025, 02:23 PM IST
  • ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಹನೀಯ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಔಷಧಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿವೆ.
  • ಈ ಐದು ಆಹಾರಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕರಗಿಸಬಹುದು

Trending Photos

ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon9
Mars Transit 2025 Effects
ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ದೀಪಾವಳಿಯಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ, ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದುಬರುವುದು.. ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಶುರು!
camera icon7
Gajkesari Yog on Deepavali
ದೀಪಾವಳಿಯಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ, ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದುಬರುವುದು.. ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಶುರು!
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ!
camera icon7
shukra mangal gochar 2025 effects
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ!
ಮದುವೆಯಾಗದೇ ತಾಯಿಯಾದ್ರಾ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್‌! ಏಕಾಏಕಿ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಡಗಿ..
camera icon6
Priyanka Arul Mohan Pregnancy
ಮದುವೆಯಾಗದೇ ತಾಯಿಯಾದ್ರಾ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್‌! ಏಕಾಏಕಿ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಡಗಿ..
ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಟ್ಟಿದ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕರಗಿಸುವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಹಾರಗಳಿವು

Uric Acid Home Remedies: ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಆಹಾರಪದ್ದತಿ, ವೇಗದ ಬದುಕಿನಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಒಂದು. ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹರಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡು ಅತೀವವಾದ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಕಳಪೆ ಆಹಾರಪದ್ದತಿ, ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ನಂತಹ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯತೇಚ್ಛವಾಗಿರುವ ಪ್ಯೂರಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಔಷಧಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಟ್ಟಿರುವ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕರಗಿಸಬಹುದು. 

ನಿಂಬೆ ನೀರು:
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 2017ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಓಳು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಡಿ ಕುಡಿದರೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಟ್ಟಿದ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕರಗಿ ನೀರಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ: 
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಗುಣವಿದೆ, ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂತ್ರವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಗೌಟ್/ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ದಿವ್ಯೌಷಧವಾಗಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಬಳಸಿ ಕಷಾಯ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಗೌಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವರದಾನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ.  

ಗ್ರೀನ್ ಟೀ: 
ಕ್ಯಾಟೆಚಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕೇವಲ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳು ಗಟ್ಟಿದ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕರಗಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಗೌಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು, ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.  

ಸೌತೆಕಾಯಿ: 
ಎಲ್ಲಾ ಋತುಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡೀ, ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಹರಳುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ.  

ಸೇಬು: 
ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ದೂರ ಇಡಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸೇಬಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ರಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ತಿಂದರೂ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬಹುದು! 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ, ಬಲೂನ್ ರೀತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯೂ ಕರಗುತ್ತೆ 

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Uric AcidHigh Uric AcidUric Acid remediesHome RemediesHealth Tips

Trending News