ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸಾಕು.. ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಮೊಡವೆಗಳು ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.. ಕಲೆ ಕೂಡ ಉಳಿಯದು!

home remedies for acne : ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮೊಡವೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.  

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 3, 2025, 05:21 PM IST
remedies for acne : ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆ ಆದರೆ ಅದು ಅಂದಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುವುದು. ಬೇವು, ಜೀರಿಗೆ, ಅರಿಶಿನ, ಆಮ್ಲಾ, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಸಾಸಿವೆ, ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್, ಪುದೀನ ಮುಂತಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮೊಡವೆ ಗುಣವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೊಡವೆ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ದುಬಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮೊಡವೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಚರ್ಮದಿಂದ ಸ್ರವಿಸುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಈ ಮೊಡವೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೇವು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪುಡಿಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನೀರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹೀಗೆ 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಲಗುವಾಗ ದಿಂಬಿನ ಪಕ್ಕ ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ.. ದಾರಿದ್ರ್ಯ ವಕ್ಕರಿಸಿ ಸಿರಿವಂತನೂ ಬಡವನಾಗುವ!

1/2 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನೆನೆಸಿ. 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿ ನಂತರ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಸೋಸಿ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಇಂಗಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ನೀರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬಿಡಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಡವೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಸೇರಿಸಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ನಂತರ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊಡವೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಪುದೀನವು ಅಲರ್ಜಿ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪುದೀನವನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ಬರುವ ನೀರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೊಡವೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ!

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News  ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

Chetana Devarmani

ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

