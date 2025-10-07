ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಿಸುತ್ತವೆ.! ದುಬಾರಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 7, 2025, 06:06 PM IST
Papaya Seeds for Kidney stone : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿಸ್ಟೋನ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹದು.. ಇವು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ.

ಕಲ್ಲುಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅಥವಾ ಮೂತ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳ ಸಣ್ಣ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹರಳುಗಳಾಗಿವೆ. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಾಗ ಅವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯವರೆಗೆ.. ವಿಳ್ಯದ ಎಲೆಯಿಂದ ಸಿಗಲಿವೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಹೌದು, ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಔಷಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಹಿಳೆಯರು ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಸೋಪು ಹಚ್ಚಬಾರದು.! ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ 

ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳುಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೀಜಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಒಣಗಿದ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೀಜಗಳ ಸೇವನೆ ಹೇಗೆ?: ನೀವು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಗಿಯುವುದು, ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಸ್ಮೂಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿಗೆ ಸೇರಿಸು ಸೇವಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಈ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ತಕ್ಷಣ ವಿಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ..!

ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೀಜದ ಸ್ಮೂಥಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ? : ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೀಜಗಳು, ಮೊಸರು, ಹಾಲು, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳು (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ) 

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಸ್ಮೂಥಿ ಮಾಡಲು, ಮೊದಲು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ, ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೀಜಗಳು, ಮೊಸರು, ಹಾಲು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

ಮಿಶ್ರಣವು ನಯವಾದ ಮತ್ತು ಕೆನೆ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೀಜ ಸ್ಮೂಥಿಯನ್ನು ಬಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಿ.

(ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸದಿರಬಹುದು. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು.. ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Kidney stoneKidney Stone TreatmentKidney HealthPapaya Seedhealth news

