Jamun seed tooth powder: ಒಂದೇ ಹಲ್ಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಕುಳಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸ್ರಾವದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಡಾ. ಸಲೀಂ ಜೈದಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಹಲ್ಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಹಲ್ಲಿನ ಪುಡಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಳಿಯಾಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಳಿಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದರೂ ಹಲ್ಲಿನ ಕೊಳೆತ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಲೀಂ ಜೈದಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಲ್ಲಿನ ಪುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮರದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು, ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
• ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಪುಡಿ
• ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ ಎಲೆಗಳು
• ತ್ರಿಫಲ
• ಲವಂಗಗಳು
• ಕಲ್ಲುಪ್ಪು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಗುವ ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಅಥವಾ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ !
ಹಲ್ಲಿನ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲು, ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುರಿದು ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ತ್ರಿಫಲ ಪುಡಿ , 1 ಚಮಚ ಲವಂಗ ಪುಡಿ ಮತ್ತು 1 ಚಮಚ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
ಇದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳು
• ಈ ಪುಡಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಕುಳಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
• ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಕೋಚಕಗಳು ಒಸಡುಗಳಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
• ಇದು ಪ್ಲೇಕ್ ರಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
• ಲವಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಯುಜೆನಾಲ್ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಒರಟು ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಳಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಪುಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು.. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಸಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಬೆರಳಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಬಳಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಳಿಯಾಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)