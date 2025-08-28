ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಈ ನೀರು

Fatty liver home remedies: ಯಕೃತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಯಕೃತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.
ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ಚಟವು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಕೊಬ್ಬಿನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೊಬ್ಬಿನ ಲಿವರ್ ಎಂಬುದು ಜನರು ತಿಳಿದೋ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಯಕೃತ್ತು ಊದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗಾತ್ರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೊಬ್ಬಿನ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯದವರ ಯಕೃತ್ತು ಕೂಡ ಕೊಬ್ಬಿನನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಲಿವರ್ ಒಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಗಂಭೀರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ನವದೆಹಲಿಯ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಹೆಪಟಾಲಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಕೌಶಲ್ ಮದನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿಮಗೆ ಉಬ್ಬುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತು 90 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದರು. ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ತುರಿದ ಶುಂಠಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ. ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಕೇವಲ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತಿನ ಬಳಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾನೀಯವು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.