ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಈ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಅಪಾಯ

Chia Seeds Side Effects: ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಎಂತಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ 'ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್' ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು, ಫೈಬರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಕೂಡ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನದ ಬದಲಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ...
* ಫ್ಯಾಟಿ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು:
ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಲಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಧಿಕ ಕ್ರೀಮ್ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಕಾರಣ ಈ ಆಹಾರಗಳು ಇದು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
* ಸಿಹಿ ಆಹಾರಗಳು:
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಟ್ಟಿರುವ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಚಮತ್ಕಾರಿ ಪಾನೀಯಗಳಿವು
* ಅಧಿಕ ಫೈಬರ್ ಆಹಾರಗಳು:
ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಫೈಬರ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಓಟ್ಸ್, ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೊಕೊಲಿಯಂತಹ ಫೈಬರ್-ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
* ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್:
ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಶುಗರ್, ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು ಹಾಗೂ ಅಮ್ಲೀಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಚಿಯಾ ಬೀಜದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಲ್ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗಿಂತ ಡೇಂಜರಸ್ ಈ ಆಹಾರ
* ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್:
ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇವೆರಡು ದೇಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.