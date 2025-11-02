English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ ಫ್ಯಾಟಿ 3 ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ, ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು.ಈಗ, ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 2, 2025, 04:26 PM IST
  • ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನದಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ಇದು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು
  • ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮೊಟ್ಟೆ ಜೊತೆ ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ...! ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಆಹಾರವೆಂದರೆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು.ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ ಫ್ಯಾಟಿ 3 ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.ಆದರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ, ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಈಗ, ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಮೀನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.ಮೀನಿನೊಂದಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಕ್ಕರ್​ ಕೂಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೀರು ಲೀಕ್‌ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು! ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ

ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚಹಾವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅಜೀರ್ಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮುಂತಾದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ನಟನ ಜೊತೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮದುವೆ! ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸಿದವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ?

ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನದಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.ಇದು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಬಾರದು.ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಾಗ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಿಷ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ:ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 

