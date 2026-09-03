Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Health
  • /ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ರಾತ್ರಿ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬೇಡಿ!.. ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್‌ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷದಂತೆ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು?

ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ರಾತ್ರಿ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬೇಡಿ!.. ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್‌ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷದಂತೆ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು?

 Never eat these fruits night time: ರಾತ್ರಿ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷದಂತೆ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 03, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:35 PM IST
ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ರಾತ್ರಿ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬೇಡಿ!.. ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್‌ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷದಂತೆ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೇ ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ...!
2
3
4
5