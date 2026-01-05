English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಕೋಳಿಯ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿಂದ್ರೆ...

ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಕೋಳಿಯ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿಂದ್ರೆ...

ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಅಂತಾ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೋಳಿಯ ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ..

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 5, 2026, 09:41 AM IST
  • ಕೋಳಿಯ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ
  • ಕೋಳಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ
  • ಕೋಳಿ ಕರುಳುಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರೋಗಕಾರಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ

Trending Photos

ಈ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸುಂದರಿಗಿದ್ದಾರೆ 150 ಅಂಗರಕ್ಷಕರು..! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಚೆಲುವೆಯಂತೆ ಈಕೆ
camera icon7
Tanya Mittal
ಈ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸುಂದರಿಗಿದ್ದಾರೆ 150 ಅಂಗರಕ್ಷಕರು..! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಚೆಲುವೆಯಂತೆ ಈಕೆ
ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಚುರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಗ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್.. ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿರೋ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌!
camera icon5
ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಚುರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಗ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್.. ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿರೋ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌!
ಒಂಟಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ..ಕ್ಲೋಸ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ರಿವರ್ಸ್‌! ಸುದೀಪ್‌ ಬಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಎಂದ ಧನುಷ್‌
camera icon6
Danush
ಒಂಟಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ..ಕ್ಲೋಸ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ರಿವರ್ಸ್‌! ಸುದೀಪ್‌ ಬಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಎಂದ ಧನುಷ್‌
ಬುಧ-ಗುರುವಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
camera icon7
Conjunction of Mercury-Jupiter
ಬುಧ-ಗುರುವಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಕೋಳಿಯ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿಂದ್ರೆ...

Add Zee News as a Preferred Source

Dangerous chicken parts

: ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಕೆಂಪು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಅಂತಾ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೋಳಿಯ ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ..

ಕೋಳಿ ಚರ್ಮ: ಅನೇಕ ಜನರು ಕೋಳಿ ಚರ್ಮ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿದು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೋಳಿ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಚರ್ಮವನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಬೇಯಿಸಿದರೂ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಳಿ ಚರ್ಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶುಗರ್‌ ಇದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತಾ.. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಶಿಶುವಿಗೆ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನು?

ಕುತ್ತಿಗೆ: ಅನೇಕ ಜನರು ಸೂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮಾಂಸವನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಚಿಕನ್‌ ನೆಕ್‌ ಸೂಪ್‌ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೋಳಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ತಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು: ಕೋಳಿಗಳು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅವು ಬೆಳೆದ ಪರಿಸರವು ಅವುಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವು ಧೂಳು, ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಕರುಳುಗಳು- ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು: ಕೋಳಿ ಕರುಳುಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರೋಗಕಾರಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ತೊಳೆದರೂ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಿವೆ. ಇವು ಬೇಯಿಸಿದಾಗಲೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಮಾರಕ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ

ಹೃದಯ: ಕೋಳಿ ಹೃದಯವು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಕೋಳಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹೃದಯ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ, ನಾವು ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನಾಯುವಿನ ಭಾಗವನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನ ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Dangerous chicken partsDangerous chicken parts to avoidWhy chicken skin is badHealth risks of eating chicken neckBacteria in chicken parts

Trending News