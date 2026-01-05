ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಕೋಳಿಯ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿಂದ್ರೆ...

Dangerous chicken parts
: ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಕೆಂಪು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಅಂತಾ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೋಳಿಯ ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಕೋಳಿ ಚರ್ಮ: ಅನೇಕ ಜನರು ಕೋಳಿ ಚರ್ಮ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿದು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೋಳಿ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಚರ್ಮವನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಬೇಯಿಸಿದರೂ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಳಿ ಚರ್ಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕುತ್ತಿಗೆ: ಅನೇಕ ಜನರು ಸೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮಾಂಸವನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ ಸೂಪ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೋಳಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು: ಕೋಳಿಗಳು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅವು ಬೆಳೆದ ಪರಿಸರವು ಅವುಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವು ಧೂಳು, ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕರುಳುಗಳು- ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು: ಕೋಳಿ ಕರುಳುಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರೋಗಕಾರಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ತೊಳೆದರೂ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಿವೆ. ಇವು ಬೇಯಿಸಿದಾಗಲೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಹೃದಯ: ಕೋಳಿ ಹೃದಯವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಕೋಳಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹೃದಯ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ, ನಾವು ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನಾಯುವಿನ ಭಾಗವನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನ ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)