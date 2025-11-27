English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ದೇಹ ನೀಡುವ ಮನ್ಸೂಚನೆಗಳಿವು! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೇ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ

ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ದೇಹ ನೀಡುವ ಮನ್ಸೂಚನೆಗಳಿವು! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೇ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ

Hear tattack symptoms: ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ಗೂ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ದೇಹ ಕೆಲವು ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ಮುಂದಾಗಬಹುದಾದ ಅನಾಹುತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.   

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 27, 2025, 12:53 PM IST
  • ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ಗೂ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ದೇಹ ನೀಡುತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
  • ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ನೀವು ಸೇಫ್..!‌

Trending Photos

IPLಗೆ ಭಾರೀ ಸಿದ್ಧತೆ.. ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.!
camera icon5
IPLಗೆ ಭಾರೀ ಸಿದ್ಧತೆ.. ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.!
ಹಾವಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಈ ಸಸ್ಯ! ಮನೆಯ ಮುಂದಿದ್ದರೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಸರ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ..
camera icon6
snake repellent plant
ಹಾವಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಈ ಸಸ್ಯ! ಮನೆಯ ಮುಂದಿದ್ದರೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಸರ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ..
ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಆಗುವುದು ಹಣದ ಸುರಿ ಮಳೆ, ನನಸಾಗುವುದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕನಸು
camera icon5
Shukra Sanchara
ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಆಗುವುದು ಹಣದ ಸುರಿ ಮಳೆ, ನನಸಾಗುವುದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕನಸು
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..! ವಿಷಸರ್ಪದಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ.
camera icon5
snake bite first aid
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..! ವಿಷಸರ್ಪದಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ.
ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ದೇಹ ನೀಡುವ ಮನ್ಸೂಚನೆಗಳಿವು! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೇ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ

Hear tattack symptoms: ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ 30-40ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬದಲಾದ ಕೆಟ್ಟ ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ತನ್ನ ಕಪಿಮುಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಎಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಮೊದಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೇಗದ ಜೀವನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಯ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎದೆನೋವು, ಇಲ್ಲವೇ ಜ್ಞಾನತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬಲಿಯಾಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮುನ್ನ ಅಂದ್ರೆ, 10 ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹಲವಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು. 

ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ:-
ದಣಿವು:
ಹೃದಯಾಘಾತ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ 10ದಿನಗಳ ಮೊದಲೇ ಅತಿಯಾದ ದಣಿವಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯವು ಆಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣವು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಪರಿಧಮನಿಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಆಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ತಿಳುದುಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-  ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ವಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ..? ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!

ಎದೆ ನೋವು: 
ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಎದೆನೋವು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಲಕ್ಷಣವೇ ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮೊದಲು ಎದೆಯ ಭಾಗದ ಸುತ್ತಲೂ ರೋಗಿಯು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.  

ಅತಿಯಾದ ಬೆವರು: 
ಬೆವರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರುತ್ತಾರೆ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ರೋಗಿಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೆವರುತ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಸಹ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು: 
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-  ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಹೂವು !

ಮೈ-ಕೈ ನೋವು: 
ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ನೋವು ಕೂಡ ಒಂದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಪಧಮನಿಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅದು ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯು ಎದೆ, ಭುಜಗಳು, ತೋಳುಗಳು, ಬೆನ್ನು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ತಲೆಸುತ್ತು:
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಇದೂ ಸಹ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ತಲೆಸುತ್ತು, ತಲೆನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆನೋವು, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

heart attackHeart attack symptomsHeart Attack Signscommon heart attack symptoms

Trending News