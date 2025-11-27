ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ದೇಹ ನೀಡುವ ಮನ್ಸೂಚನೆಗಳಿವು! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೇ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ

Hear tattack symptoms: ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ 30-40ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬದಲಾದ ಕೆಟ್ಟ ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ತನ್ನ ಕಪಿಮುಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಎಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಮೊದಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ...
ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೇಗದ ಜೀವನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಯ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎದೆನೋವು, ಇಲ್ಲವೇ ಜ್ಞಾನತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬಲಿಯಾಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮುನ್ನ ಅಂದ್ರೆ, 10 ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹಲವಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.
ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ:-
ದಣಿವು:
ಹೃದಯಾಘಾತ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ 10ದಿನಗಳ ಮೊದಲೇ ಅತಿಯಾದ ದಣಿವಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯವು ಆಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣವು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಪರಿಧಮನಿಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಆಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ತಿಳುದುಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಎದೆ ನೋವು:
ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಎದೆನೋವು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಲಕ್ಷಣವೇ ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮೊದಲು ಎದೆಯ ಭಾಗದ ಸುತ್ತಲೂ ರೋಗಿಯು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ಅತಿಯಾದ ಬೆವರು:
ಬೆವರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರುತ್ತಾರೆ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ರೋಗಿಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೆವರುತ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಸಹ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು:
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೈ-ಕೈ ನೋವು:
ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ನೋವು ಕೂಡ ಒಂದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಪಧಮನಿಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅದು ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯು ಎದೆ, ಭುಜಗಳು, ತೋಳುಗಳು, ಬೆನ್ನು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತಲೆಸುತ್ತು:
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಇದೂ ಸಹ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ತಲೆಸುತ್ತು, ತಲೆನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆನೋವು, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.