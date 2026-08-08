/ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ 5 ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ! ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ

Healthy Sleep Tips: ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆ. ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲು ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಮರುದಿನ ಆಯಾಸ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ, ತಡರಾತ್ರಿ ಭಾರೀ ಊಟ, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿದ್ರೆ ಸಮಯದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ: ಇಂದಿನ ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ, ವಿಡಿಯೋ, ಚಾಟ್ ಅಥವಾ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ ಪರದೆಯಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ವಿಷಯಗಳು ಮೆದುಳನ್ನ ಚುರುಕಾಗಿ ಇರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಬರಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಲಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 30–60 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ. ಬದಲಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು, ಶಾಂತ ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವುದು ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಭಾರೀ ಊಟ ಮಾಡುವುದು: ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಭಾರೀ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು. ಮಲಗುವ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಅಸಹಜತೆ ಅಥವಾ ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಲಗುವ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಮುನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮುಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ರಾತ್ರಿ ಊಟವನ್ನ ಹಗುರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಹಾ-ಕಾಫಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯುವುದು: ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ದೇಹವನ್ನ ಚುರುಕಾಗಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕೆಫೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಫೀನ್ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಲಗುವುದು: ವಾರದ ಕೆಲವು ದಿನ ಬೇಗ ಮಲಗಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನ ತಡರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿದ್ರೆ-ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಕ್ರವನ್ನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಲಗಿ, ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಿದ್ರೆ ಸಮಯವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸದಿರುವುದು ನಿದ್ರೆಯ ನಿಯಮಿತತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದ ಚಿಂತನೆ: ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಬಳಿಕ ದಿನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ದಿನದ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ನಿದ್ರೆ ಬರಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಮೆದುಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಬದಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿದ್ರೆ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನ ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸರಳ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಮರುದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬರೆದು ಇಡುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ರಾತ್ರಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಲು ಕೇವಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿದ್ರೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಶಾಂತ, ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಅತಿಯಾದ ದ್ರವ ಸೇವನೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪದೇಪದೇ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 7–9 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿದ್ರೆಯ ಅಗತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರದಿರುವುದು, ರಾತ್ರಿ ಪದೇಪದೇ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು, ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ, ತಡರಾತ್ರಿ ಭಾರೀ ಊಟ, ಅತಿಯಾದ ಕೆಫೀನ್, ಅನಿಯಮಿತ ನಿದ್ರೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಚಿಂತನೆ—ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು. ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸ್ವಯಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)