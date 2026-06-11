ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬೇಗ ಏಳಲು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಏಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಕಪ್ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಮಲಗುವ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಕುಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎಚ್ಚರವಾಗುವುದು. ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಓದುತ್ತ ನಿದ್ರಿಸಿದರೆ ನಡುವಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಏಳಬಹುದು.
ಹಾಸಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಫೋ ಇರಿಸಬೇಡಿ. ಅಲಾರಾಂ ಇಡಲು ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಕೆಫೀನ್ ಸೇವಿಸಿದರೂ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಟೀ/ಕಾಫಿ ಕಡಿಮೆ ಸೇವಿಸಿ.
ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು 7-8 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ 9 - 10 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸ. ಹೀಗಾಗಿ 5 - 6 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಏಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದಕ್ಕೂ ಬೇಗನೆ ಅಥವಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಎದ್ದೇಳಬೇಡಿ.
ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಮಲಗಿ ಡವಾಗಿ ಏಳುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಭಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಲವಲವಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಿತ್ತ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗುವುದು. ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲಗಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆ ಆಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ತಲೆನೋವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
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