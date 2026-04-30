ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹ ತಂಪಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ನಿಂಬೆ-ಪುದೀನ ನೀರು ಮುಂತಾದವು ಚಯಾಪಚಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೃತಕ ಪಾನೀಯಗಳ ಬದಲು ಇವುಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿ ದೇಹ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
Summer Natural Drinks: ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಹವನ್ನ ತಂಪಾಗಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಠಿಣ ಡಯಟ್ ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಹಲವು ಪಾನೀಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಸೌತೆಕಾಯಿ ನೀರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವಿರುವುದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಷಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಊಟದ ನಂತರ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಂತ್ಯ ನೀರು ಕೂಡ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆ-ಪುದೀನ ನೀರು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಾಜಾತನ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ʼಸಿʼ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ತಂಪು ನೀಡುವ ಪುದೀನ ಸಂಯೋಜನೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಸೇಬು ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ನೀರು ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಚಯಾಪಚಯವನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ನೀರು ಕೂಡ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಪಾನೀಯಗಳ ಬದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ. ಇವು ದೇಹವನ್ನ ತಂಪಾಗಿಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)