Diet plan for weight loss: ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾದರೂ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆಯೇ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ನೀವು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಆಂಡ್ರಿಯಾ 43 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ತಮ್ಮ ತೂಕ 108 ಕೆಜಿ ಇತ್ತು, ಈಗ 65 ಕೆಜಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಅವರ ಯಾವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅವರ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾದವು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೆಲವರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜನರು ಬೇಗನೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ
ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ 7-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಡವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
