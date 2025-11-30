Non Alcoholic Fatty Liver Disease: ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತು ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಲಿವರ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಅಂಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಲಿವರ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಲಿವರ್ ಸುತ್ತಲೂ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಲಿವರ್ನ ಕಾರ್ಯವು ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಿವರ್ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ..
ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯೂ ಲಿವರ್ಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಸಹ ಇದು ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ (ಮದ್ಯಪಾನ) ಲಿವರ್ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವ ಜನರು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಆಹಾರಗಳು ಲಿವರ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಸಕ್ಕರೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಖರ್ಜೂರವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಹ ಉತ್ತಮ. ಮದ್ಯದ ಚಟವಿರುವ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಲಿವರ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)