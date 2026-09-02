/ಹೃದಯದ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾ.. ನಿತ್ಯ ಇದೊಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು!

Norwegian workout can make your heart younger: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಡಿಮೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಹೃದಯವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಹೆಸರು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ 4×4 ವರ್ಕೌಟ್ (Norwegian 4x4 Workout). ಇದು ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ (HIIT) ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮ. ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಸಾವಿರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಹೃದಯದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಹೃದಯವನ್ನು 20 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ಆಗಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಲಘು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ನಂತರ 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವೇಗದ ಓಟ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತವು ಗರಿಷ್ಠ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಸುಮಾರು 80-90 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಹವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ. ಈ 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮ + 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಚೇತರಿಕೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆದರೆ, ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೊದಲು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಳಿಕ ದೇಹವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡ ನಂತರ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದವರು ಇಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ನಮ್ಮ ಹೃದಯವೂ ಒಂದು ಸ್ನಾಯು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಯಮಿತವಾದ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಅದರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲು ದೈನಂದಿನ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.