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ಹೃದಯದ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾ.. ನಿತ್ಯ ಇದೊಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು!

ವ್ಯಾಯಾಮವು ಹೃದಯದ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಹೃದಯವನ್ನು 20 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ಆಗಿಡಬಹುದು

Written ByBhimappa
Published: Sep 02, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:38 PM IST
ಹೃದಯದ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾ.. ನಿತ್ಯ ಇದೊಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಹೃದಯದ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾ.. ನಿತ್ಯ ಇದೊಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು!
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