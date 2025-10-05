ಎಲ್ಲಾ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ! ಸಿರಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..!

ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಋತುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡುವಾಗ ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 1: , ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಖರೀದಿಸಲು ಹೋದರೆ, ಅವರು ಏನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು?
ಪ್ರತಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೂ ಒಂದೇ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಣ, ಆರ್ದ್ರ, ಅಲರ್ಜಿ, ವೈರಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಕೆಮ್ಮುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ಔಷಧಿಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಸಿರಪ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಮ್ಮು ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾವ ಸಿರಪ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು, ತೂಕ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿದ್ರಾಜನಕಗಳು ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳು.ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಡೋಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಸಿರಪ್ ನೀಡಬೇಡಿ
ಪ್ರಶ್ನೆ 3: ಯಾರಾದರೂ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಏನನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು?
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿರಪ್ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಅದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಸಿರಪ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಡೋಸೇಜ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಓದಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನ ಸಿರಪ್ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಒಂದು. ಅಂತಹ ತಪ್ಪು ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸೇವನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 4: ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡುವಾಗ ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
1. ಸಿರಪ್ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
2. ಯಾವಾಗಲೂ ಡೋಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ.ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ.
3. ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಔಷಧವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
4. ಮಗು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಿರಪ್ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
5. ಸಿರಪ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ ವಾಂತಿ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 5: ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು?
ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ತೂಕಕ್ಕೆ ಡೋಸೇಜ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು, ಅತಿಯಾದ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನತೆ, ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಊಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಔಷಧವನ್ನು ನೀಡಿ. ಸಿರಪ್ ಅಳತೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಚಮಚದೊಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ವೈರಲ್ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ, ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಗುವಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜ್ವರವಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಔಷಧಿ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಲ್ಲ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.