English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಮಲದಲ್ಲಿದೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಅದ್ಭುತ ಅಂಶ..! ಇದರ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿದೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಂತಹ ಶಕ್ತಿ..

health tips: ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಾ.. ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇದರ ಬೇರಿನಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Aug 30, 2025, 01:35 PM IST
  • ಕಮಲದ ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಬೇರಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ

Trending Photos

ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದವ ಬದುಕನ್ನೇ ಮುಕ್ಕಿ ತಿಂದ... ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೀತ!
camera icon7
Cricketer fights
ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದವ ಬದುಕನ್ನೇ ಮುಕ್ಕಿ ತಿಂದ... ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೀತ!
ಶನಿದೇವನ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಜೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಶನಿಕಾಟ ಎಂಬುದು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ಮಹಾತಪ್ಪು ಎಸಗಿದ್ದರೂ ಕರ್ಮ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ
camera icon7
Shani Favourite Zodiac Signs
ಶನಿದೇವನ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಜೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಶನಿಕಾಟ ಎಂಬುದು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ಮಹಾತಪ್ಪು ಎಸಗಿದ್ದರೂ ಕರ್ಮ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ
ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ !ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಆಗುವುದು ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
camera icon7
Kitchen tips
ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ !ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಆಗುವುದು ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 62 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ : ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon8
7th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು 62 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ : ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಮಲದಲ್ಲಿದೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಅದ್ಭುತ ಅಂಶ..! ಇದರ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿದೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಂತಹ ಶಕ್ತಿ..

lotus root benefits: ಕಮಲದ ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಬೇರಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ತಾವರೆಯ ಬೇರು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೇರು ಕಮಲದ ಸಸ್ಯದ ಭೂಗತ ಭಾಗದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾದ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರುಚಿಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೇರುಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಚಪಾತಿ ತಿಂದರೆ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ಸುಳಿಯಲ್ಲ..! 99% ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಕಮಲದ ಬೇರು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಮಲದ ಬೇರು ಫೈಬರ್‌ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಈ ಬೇರಿನಲ್ಲಿನ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಖನಿಜಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಇವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಐರನ್‌ ಅಂಶವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾಕಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದ್ಯಾ..? ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಈ ಆಹಾರ ತಿಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಲಾಭ..!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಮಲದ ಬೇರು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಧಿವಾತದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಬೇರು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಮಲದ ಬೇರನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸೂಪ್, ಸ್ಟಿರ್-ಫ್ರೈಸ್, ಸಲಾಡ್ ಅಥವಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಆಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಾಜಾ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಇದು ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 

lotus root benefitslotus root nutritionhealth benefits lotus rootlotus root wellnesslotus root diet

Trending News