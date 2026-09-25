/ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಇವರಿಗೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆಯಾ?

men are also susceptible to breast cancer: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಸಾವಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದು. ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿವೆ. ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬದುಕುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿದೆ. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಪುರುಷರಲ್ಲೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪುರುಷರು ಜಾಗೃತದಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದಂತೆ ಪುರುಷರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹುಷಾರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪುರುಷರಿಗೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ತನದ ತೊಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಗಡ್ಡೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಊತ ಅಥವಾ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನೇನು;
ಸ್ತನ ನೋವು ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದು; ಇವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ, ಈ ಗಡ್ಡೆಯು ಸ್ತನ ಅಥವಾ ಸ್ತನದ ತೊಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡ್ಡೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಾಯ, ಊತ ಅಥವಾ ಗುಳ್ಳೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಬದಲಾಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸ್ತನದ ತೊಟ್ಟುಗಳು ಅಸಹಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವು ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಸ್ತನದ ತೊಟ್ಟುಗಳು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತನಗಳಿಂದ ಸ್ರವಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಅಥವಾ ರಕ್ತ, ಕೀವು ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಸ್ರಾವವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಆಗದಂತೆ ಪುರುಷರು ಜಾಗೃತ ವಹಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಪುರುಷರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಊತ ಅಥವಾ ನೋವು, ತೋಳಿನ ಕೆಳ ತುದಿಯ ಬಳಿ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಊತ ಅಥವಾ ಭಾರ.
ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
ನೀವು ಸ್ತನದ ತೊಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೇ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಅಥವಾ ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಹರಡದಂತೆ ಸ್ತನದ ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನೀವು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಿ, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಾದಿಯಾಗಿದೆ.