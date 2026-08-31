/ನಿಮ್ಮದು ಈ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವೇ ಲಕ್ಕಿ! ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯೊಲ್ಲ!

ನಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡಾ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಕ್ತವೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ. ಅಂದರೆ ಇವರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇವರನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗಗಳು ಕೂಡಾ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಹೌದು, O+ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅದು ಯಾವುದೇ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇಹವನ್ನು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
O+ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ. O+ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗಳಂತಹ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
O+ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ಒ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಜೀನ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
O+ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. O+ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
O+ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.ಈ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನ ಜನರು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
O+ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕದಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. O+ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಹೊಂದಿರುವವರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.