ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೂ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಂಟಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ ಮೊದಲು ಕಾಣುವುದೇ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ. ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಲಾರಸದ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಒಣ ಬಾಯಿ ಮಧುಮೇಹದ ಲಕ್ಷಣ. ಎಷ್ಟೇ ನೀರು ಕುಡಿದರೂ ಮತ್ತೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆದರೆ ಅದು ಶುಗರ್ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಾರಣ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಕ್ ಶೇಖರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನಾಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಒಸಡುಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿ, ಊದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇದ್ದರೆ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆ ಇದು. ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವಾಗ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದು.
ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹಲ್ಲಿನ ಬೇರುಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಹಲ್ಲು ಮುರಿಯಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ.
ನಿಯಮಿತ ದಂತ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ. ನಿಯಮಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಭರಿತ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಿಂದ ಆಹಾರ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೀರಲ್ಪಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಿಂದ ಬಳಿಕ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.)