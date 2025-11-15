ಈ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟೇ ಮಂದಾಗಿದ್ದರೂ ಶಾರ್ಪ್‌ ಆಗುತ್ತೆ! ವಯಸ್ಸು 70 ದಾಟಿದ್ರೂ ಕನ್ನಡಕ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಪೊರೆಯೂ ಬರಲ್ಲ

Orange health benefits : ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಿತ್ತಳೆ ತಿನ್ನುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಜೆನರೇಶನ್ ಎಂಬುದು ಕಣ್ಣಿನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಜನರು 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಜೆನರೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ 60 ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಿತ್ತಳೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಗಳು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಿನ್ನದವರಿಗಿಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಜನರು ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಜೆನರೇಶನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ.
ಕಿತ್ತಳೆಯು ಕ್ಯಾರೊಟಿನಾಯ್ಡ್ಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಲೋಳೆಯ ಪೊರೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಆಗುವ ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕುರುಡತನದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕಿತ್ತಳೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ B6 ವಿಟಮಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸ್ಪೆರಿಡಿನ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಿತ್ತಳೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಥೋಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲೇವೊನ್ಗಳು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
