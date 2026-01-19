ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಗಣಿಯಾದ್ರೂ ಈ ಖಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ತಿಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಪಾಯ.. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇನೆ ಕುತ್ತು ಹುಷಾರ್‌!

Orange Fruit : ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಣ್ಣು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಲಾಭಗಳು ಇದಕ್ಕಿವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ಉತ್ತರ ‘ಇಲ್ಲ’. ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಇದ್ದು, ಇವು ಕೆಲವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಿಮ್, ಡಯಟ್ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ.. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಈ 5 ಪೇಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಸಲೀಸಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ!
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸೊಫೇಜಿಯಲ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ (GERD) ಇರುವವರಿಗೆ ಎದೆಯುರಿ, ಅಜೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಹುಳಿ ರುಚಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಊಟದ ನಂತರ ಕಿತ್ತಳೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ (CKD) ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ‘ಹೈಪರ್ಕಲೇಮಿಯಾ’ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಹೃದಯ ಲಯದ ವ್ಯತ್ಯಯ, ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾರು ಇದ್ದರೂ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯದೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕರಗದ ನಾರು ಮಲವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇರುವವರು ಮಿತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ಎದೆಯುರಿಯಿಂದ ಬಳಲುವವರಿಗೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅನ್ನನಾಳದ ಕೆಳಭಾಗದ ಸ್ನಾಯು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಹರಿದು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ Cit s 1, Cit s 2 ನಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇರಬಹುದು. ಇಂತಹವರು ಕಿತ್ತಳೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಬಾಯಿಯ ಸುತ್ತ ತುರಿಕೆ, ಚರ್ಮದ ದದ್ದು, ಊತ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದರೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಕಿತ್ತಳೆ ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮಿತಮಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.