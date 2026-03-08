ಅಪರಿಚಿತರ ನಡುವೆ "ಅದೃಶ್ಯ ಸೇತುವೆ" ಕಟ್ಟಿದ ಅರವಿಂದ...! ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಪಯಣ

Organ donor register : ನಿಶಾ ಅವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರಿವಿತ್ತು.. ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರು.. ವಾಸ್ತವದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಒಂದು ದಿನ ತಾವೇ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಯ ಆಚೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ..? ಎಂದು ನಿಲ್ಲುವ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.. ವಿಧಿ ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು..
ನಿಶಾ ಅವರ ಪತಿ ಅರವಿಂದ್ ಒಬ್ಬ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್—ಸ್ಥಿರ ಸ್ವಭಾವದ, ಚಿಂತನಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ; ಅವರಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಸಂಜೆ, ನಿಶಾ ಅವರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿತು.. ಮೊದಲು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ನಂತರ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.. ಶ್ರೀಪೆರಂಬದೂರು ಬಳಿ ಸೈಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅರವಿಂದ್ ಕಾರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ವಿಚಾರ ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು..
ನಿಶಾ ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ಗೆ—ಅಂದರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ—ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅರವಿಂದ್ಗೆ ಇಂಟ್ಯೂಬೇಶನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು; ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗಾಯಗಳಿದ್ದವು, ಯಂತ್ರಗಳು ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಲಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ವರದಿಯು ಮೆದುಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಊತ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ; ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿ, ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು..
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಶಾ ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿಯದ ಅವರ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಮೀನಲ್, ತಂದೆಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತಾವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೀದಿಯ ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಸುಗುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಳು.
ಹಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆದವು.. ನುರಿತ ತಜ್ಞರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ.. ಮೆದುಳಿನ ಕಾಂಡದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೇ (Brainstem reflexes) ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಾವಾಗಿಯೇ ಉಸಿರಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ 'ಬ್ರೈನ್ ಡೆತ್' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮಾತು... ನಿಶಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೃದಯದ ಬಡಿತವನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು...
ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು.. ಕುಳಿತಿದ್ದ ನಿಶಾ ಅವರ ಹತ್ತಿರ.. ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಸಂಯೋಜಕರು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬಂದರು.. ಅವರಿಗೆ ನಿಶಾ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು.. ಅವರು ಈ ಮೊದಲು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅವರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು.
ಡಾಕ್ಟರ್, ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವಾಗ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು.. ಅಂತ ನಿಶಾ ಅವರಿಗೆ ಅಂಗಾಗ ಕಸಿ ಸಂಯೋಜಕರು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೇಳಿದರು,
ನಿಶಾಗೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದಂತಾಯಿತು.. ಅವರಿಗೆ ಆ ದಿನದದ ನೆನಪು ಬಂತು.. ಅರವಿಂದ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.. "ನೋಡು, ನಾನು ಹೋದ ಮೇಲೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ." ಎಂದಿದ್ದರು.. ನಿಶಾ ಸಹ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕಿದ್ದರು. ಆದರೇ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ತಾಯಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೀನಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೃದಯ, ಯಕೃತ್ತು (Liver), ಕಿಡ್ನಿಗಳು, ಬಹುಶಃ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಪಾಪೆಗಳು.. ಆಗ ಮೀನಲ್.. (ಅಪ್ಪನಿಗೆ) "ಅವರಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತಾ?" ಎಂದು ಮುಗ್ದವಾಗಿ ಕೇಳಿದಳು.. ನಿಶಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು.. "ಇಲ್ಲ ಮಗಳೇ, ಅವರಿಗೆ ಈಗ ನೋವಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.. ಆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತು.
ನಂತರ ಮೀನಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚರಿಪಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ನಿಂದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಣ್ಣ ಚರ್ಮದ ಡೈರಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಳು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು—ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು, ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ಮತ್ತು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವಳು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪುಟವೊಂದನ್ನು ತೆರೆದಳು.
"ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.. ಸೇತುವೆಗಳು ಸದಾ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.. ಅದು ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ."
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ....
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, 25 ವರ್ಷದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಕವಿರಾಜ್ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಚರ್ಮ ಹಳದಿಯಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದುತ್ತಿತ್ತು. ಇತ್ತ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ, 8 ವರ್ಷದ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ದಿಯಾ ಮತ್ತು ದಿವಿತಾ ಜನಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು, ದಿವಿತನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೊಚ್ಚಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಲೀಲಮ್ಮ ಅವರು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಈಗ ಅವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು..
ಅಪರಿಚಿತರ ನಡುವಿನ ಅದೃಶ್ಯ ಸೇತುವೆ : ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದವು. ವಿಮಾನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 'ಗ್ರೀನ್ ಕಾರಿಡಾರ್' ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದರು.. ನಿಶಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.. ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ ನೋಡಿರದ ಅದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.
ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತು. ಯಕೃತ್ತು ಕಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ... ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ದಿವಿತನ ಹೃದಯ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಲೀಲಮ್ಮನ ಕಣ್ಣಿನ ಪಾಪೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.. ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭೌತಿಕ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಅರವಿಂದ್, ಈಗ ಅಪರಿಚಿತರ ನಡುವೆ ಅದೃಶ್ಯ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ನೆನಪಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶಾ : ವಾರಗಳು ಕಳೆದರೂ ದುಃಖ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.. ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಹಾಡಿನ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಯೇ ಬದಲಾದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮೀನಲ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಳು.
ಅದೃಶ್ಯ ಸೇತುವೆ ಕೊಂಡಿಗಳ ಸಂದೇಶ : "ನಾನು ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಈ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಮಾತು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ... ಎಂಬುವುದು ಯಕೃತ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕವಿರಾಜ್ ಅವರ ಮಾತಾಗಿತ್ತು..
ದಿವಿತನ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಎದ್ದು ಕುಳಿತಿರುವ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ದರು. "ಅವನು ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ" ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದರು.... ಲೀಲಮ್ಮ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿ.. "ಇಂದು ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡೆ..." ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಶಾ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು..
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ನಿಶಾ ಮತ್ತು ಮೀನಲ್ ಕವಿರಾಜ್ನನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು.. ಅವನು ಕೈಮುಗಿದು ನಡುಗುತ್ತಾ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು..
"ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ," ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿ..
"ಹಾಗಾದರೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಡ," ನಿಶಾ ಮೃದುವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. "ಜಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳು."
ನಂತರ, ನಿಶಾ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಾಗ, ಅವರೊಳಗೆ ಏನೋ ಬದಲಾದಂತಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರು ರೋಗಿಗಳ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು. ಬರಿ ಚಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.. ಅವರು 'ಸೇತುವೆ'ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಒಂದು ಸಂಜೆ, ಮೀನಲ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಡೈರಿಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಕಂಡಳು... "ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ (impact) ಅಳೆಯಬೇಕೇನೋ." (We measure life in years. Maybe we should measure it in impact.)
ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಮೀನಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ (Public Health) ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು. ಆದರೆ.. ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಅವರಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ದೂರವಾಗಲಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಆ ದುಃಖದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯೂ ಇತ್ತು—ಅವರ ಕೊನೆ.. ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿತ್ತು.. ಎಂಬ ತೃಪ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು...
ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು... ಆದರೆ.. ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ ಕೊನೆಯ ಸೇತುವೆ "ಜೀವವನ್ನೇ ಹೊತ್ತು ತಂದಿತ್ತು"..
ಚಿಂತನೆ
ಪೋಷಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರದತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಬದಲಾದಾಗ, ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸದೊಂದು ಆಯಾಮ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ.. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ದಾನಿಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರೆ, ಆತ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ (Brain Dead) ಎಂಬುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಂತರ, ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಆ ಸಾವಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಗಾಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆತಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರವಿಂದ್ ಅಂತಹವರ ಕಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂಗಾಂಗ ದಾನವು ನಮ್ಮ 'ಪರಂಪರೆ'ಯ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಕೇವಲ ಆತನ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ನಾವು ಎಂದೂ ಭೇಟಿಯಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೈವಿಕ ಸೇತುವೆ.
ಅಂಗಾಗ ದಾನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ NOTTO (National Organ & Tissue Transplant Organisation) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಯೋಮಿತಿ: 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವೆಬ್ಸೈಟ್: notto.abdm.gov.in ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ Form 7 ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಂದಣಿಯ ನಂತರ ನಿಮಗೆ Donor Card ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.