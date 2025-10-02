English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪನೀರ್ vs ಮೊಟ್ಟೆ: ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್..? ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೀರಾ..!

ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪನೀರ್ ಎರಡೂ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 2, 2025, 01:02 PM IST
  • ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ನಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಂಬತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
  • ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪನೀರ್ vs ಮೊಟ್ಟೆ: ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್..? ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೀರಾ..!

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಪಹಾರ ಬೇಕಾದರೆ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕಾದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪನೀರ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಎರಡು ಆಹಾರಗಳು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ

ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಂಬತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದೊಡ್ಡ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗವು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಬಹುದು, ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಉಪಾಹಾರವಾಗಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಹುದು.

ಪನೀರ್ ಏಕೆ ಉತ್ತಮ?

ಪನೀರ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪನೀರ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಸಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪನೀರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ರಂಜಕದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಪನೀರ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದೆ ನಿಮಗೆ ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿನ್ನಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್..?

ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪನೀರ್ ಎರಡೂ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು.ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮರುದಿನ ಒಂದು ಕಪ್ ಪನೀರ್ ತಿನ್ನಿರಿ. ಎರಡರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ..

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದ ವಿಷಯಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ತಜ್ಞರು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author
Eggs vs PaneerProtein BreakfastHealthy Breakfast Optionsweight loss foodPaneer for Diabetics

