  • ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ರಾತ್ರಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನಲು ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ!.. ಒಂದು ಪೀಸ್‌ ತಿಂದರೂ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ

ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ರಾತ್ರಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನಲು ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ!.. ಒಂದು ಪೀಸ್‌ ತಿಂದರೂ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ

 papaya: ಪಪ್ಪಾಯಿಯು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 18, 2026, 04:51 PM IST
  • ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು
  • ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ

ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ರಾತ್ರಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನಲು ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ!.. ಒಂದು ಪೀಸ್‌ ತಿಂದರೂ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ

papaya benefits: ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹವನ್ನು ಚೈತನ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನಿಂದ ಚೈತನ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿಡಲು ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಆಹಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪಪ್ಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಗಣಿ. ಪಪ್ಪಾಯಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಔಷಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ.

ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 85–88 ರಷ್ಟು ನೀರು ಇರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ನೀರು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳು ಬೆವರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದ್ರವಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹವು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 'ಪಪೈನ್' ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಿಣ್ವವಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಎದುರಿಸುವ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅನಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿನ ಅಂಶವು ಕರುಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೋಂಕುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬೆವರುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಒಂದು ವರದಾನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ನಾರಿನಂಶ ಅಧಿಕ. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಹಸಿವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ.

ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು? ಪಪ್ಪಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ದರೂ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 'ಪಪೈನ್' ಕಿಣ್ವವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು.

ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹಸಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಬಲಿಯದ ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು.

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

