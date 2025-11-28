English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ..! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ತಿಂದ್ರೆ ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುತ್ತೆ

ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ..! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ತಿಂದ್ರೆ ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುತ್ತೆ

ಪಪ್ಪಾಯಿಯು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯ ಸಮೃದ್ಧ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 28, 2025, 02:23 PM IST
    • ಪಪ್ಪಾಯಿಯು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯ ಸಮೃದ್ಧ ಮೂಲ
    • ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹಾನಿ
    • ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ

Trending Photos

ಪತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ.. ಅಗಲಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನೆನಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಡ್ರೀಮ್‌ಗರ್ಲ್‌
camera icon7
Dharmendra
ಪತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ.. ಅಗಲಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನೆನಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಡ್ರೀಮ್‌ಗರ್ಲ್‌
ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ
camera icon7
pensioners
ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ
ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ.. 50ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ 33ರ ಯುವಕನಿಗೆ ಮನಸೋತ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
camera icon5
Malaika Arora
ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ.. 50ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ 33ರ ಯುವಕನಿಗೆ ಮನಸೋತ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
ಪ್ರೇಮ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದವಳ ಮಾತನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್! ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಯದ ಗಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದ ಬ್ರೇಕಪ್‌..‌
camera icon7
Prahlad Kakkar On Aishwarya And Salman Breakup
ಪ್ರೇಮ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದವಳ ಮಾತನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್! ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಯದ ಗಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದ ಬ್ರೇಕಪ್‌..‌
ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ..! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ತಿಂದ್ರೆ ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುತ್ತೆ

Who Should Not Eat Papaya: ಪಪ್ಪಾಯಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಹ ಇದರ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಜನರು ಅಥವಾ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಈ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಂತಹ ಸಮೃದ್ಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಈ ಹಣ್ಣು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ,

ಪಪ್ಪಾಯಿಯು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯ ಸಮೃದ್ಧ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು.

ನೀವು ರಕ್ತ ತೆಳುಗೊಳಿಸುವ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹುದುಗಿಸಿದ ಪಪ್ಪಾಯಿಯು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೃದ್ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ

ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪಪ್ಪಾಯಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಿಣ್ವವು ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಲರ್ಜಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪಪೈನ್ ಅಂಶವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Papayawho should eat papayaWho Should Not Eat Papaya

Trending News