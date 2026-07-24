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ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರೆಲ್ಲಾ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು!.. ಒಂದು ಪೀಸ್‌ ಕೂಡ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ


Papaya who should not eat: ಪಪ್ಪಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಆದರೆ  ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರೆಲ್ಲಾ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು ತಿಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 24, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:22 PM IST
ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರೆಲ್ಲಾ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು!.. ಒಂದು ಪೀಸ್‌ ಕೂಡ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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