ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ಬಳಸುವುದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ? ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ..!

Pregnancy Health Tips: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೌಮ್ಯ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಂದು ನಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.
ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಪ್ರಸೂತಿ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲೀನತೆಯ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ಈ ಔಷಧವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಟಿಸಂ ಮತ್ತು ಎಡಿಎಚ್ಡಿ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಟಿಸಂ ಮತ್ತು ಎಡಿಎಚ್ಡಿ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ.
ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ನೋವು, ಕೆಲವು ಸೋಂಕುಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮಕ್ಕಳ ನರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ರಾಯೋಗಿಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)