/ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಈ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುವಿರಿ

ಮಧುಮೇಹ ಇಂದು ಮಹಾಮಾರಿಯಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕೆಲಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಬದಲು, ನಾವು ಮೊದಲು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು.
ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-9 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ರ ನಡುವೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಶ, ಉಪ್ಮಾ, ಪೆಸರಟ್, ಮೊಳಕೆಕಾಳು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು, ಪಲ್ಲಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು (ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪೇರಲ, ದಾಳಿಂಬೆ ಬೀಜಗಳು, ಏಪ್ರಿಕಾಟ್, ಅನಾನಸ್ ತುಂಡುಗಳು) ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರದಂದು ಟಿಫಿನ್ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಹಿಟ್ಟು, ಗೇರು, ಪನಿಯಾಣ, ಪೆಸರಟ್, ಮಿನಪ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬದಲಿಗೆ ರಾಗಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರೊಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಬಿಟ್ಟವರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಊಟದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಕಾ, ಬೇಳೆ ರೊಟ್ಟಿ, ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಬಹುಧಾನ್ಯದ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಲೆಂಟಿಲ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೀನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬಹುದು. ಕಡಲೆ, ಕಡಲೆ, ಬಬ್ಬರ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಮಾದಂತಹ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹುರಿದ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಮೇಲೋಗರದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ರಾಗಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಭರಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ.